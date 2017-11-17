скульптуры из хрусталя и мрамора

Товары Люкс для интерьера

О нас

Многогранное совершенство хрусталя.
Что вы найдете в нашем каталоге?

В нашем каталоге Вы сможете найти бизнес подарки, сувениры. Что можно подарить — хрустальные изделия ручной работы известных мануфактур, выпущенные ограниченным тиражом:

  • хрустальные бокалы и фужеры;
  • вазы из хрусталя;
  • эксклюзивная хрустальная посуда;
  • хрустальные скульптуры.
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ТОВАРЫ ПО АКЦИИ

-7%
Бокалы Baccarat Bubble Box для шампанского набор из 6-ти
бокалы для шампанского
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Бокалы Baccarat Bubble Box для шампанского набор из 6-ти

Первоначальная цена составляла 199,999.00 ₽.Текущая цена: 185,400.00 ₽.
-33%
Сейф Buben and Zorweg Solitaire Orbit
Сейф часы
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Сейф Buben and Zorweg Solitaire Orbit

Первоначальная цена составляла 15,000,000.00 ₽.Текущая цена: 10,000,000.00 ₽.
-3%
Ваза Lalique Bacchantes маленькая
Ваза для цветов
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Ваза Lalique Bacchantes маленькая

Первоначальная цена составляла 190,000.00 ₽.Текущая цена: 185,000.00 ₽.
-7%
Сейф Buben & Zorweg Grand Precision Collector Croco
сейф часы
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Сейф Buben & Zorweg Grand Precision Collector Croco

Первоначальная цена составляла 7,500,000.00 ₽.Текущая цена: 6,999,999.00 ₽.
-3%
Ваза Lalique Bacchantes 2023 Vintage
Ваза для цветов
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Ваза Lalique Bacchantes 2023 Vintage

Первоначальная цена составляла 670,000.00 ₽.Текущая цена: 650,000.00 ₽.
-14%
Ваза Lalique Champs-Elysees для фруктов средняя
Ваза для фруктов
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Ваза Lalique Champs-Elysees для фруктов средняя

Первоначальная цена составляла 499,990.00 ₽.Текущая цена: 429,000.00 ₽.
-12%
Стакан Lalique Owl Old Fashion набор из 2-х
стакан
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Стакан Lalique Owl Old Fashion набор из 2-х

Первоначальная цена составляла 108,150.00 ₽.Текущая цена: 95,000.00 ₽.
-25%
Ваза Lalique Bacchantes черная маленькая
ваза для цветов
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Ваза Lalique Bacchantes черная маленькая

Первоначальная цена составляла 199,900.00 ₽.Текущая цена: 149,999.00 ₽.
-7%
Бокалы Baccarat «Wine Therapie» набор из 6-ти
бокалы для вина
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Бокалы Baccarat «Wine Therapie» набор из 6-ти

Первоначальная цена составляла 199,999.00 ₽.Текущая цена: 185,400.00 ₽.
-7%
Столовый набор Christofle Mood Precious
Набор столовых приборов
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Столовый набор Christofle Mood Precious

Первоначальная цена составляла 360,000.00 ₽.Текущая цена: 335,000.00 ₽.
-21%
Ваза Lalique Champs-Elysees маленькая
Ваза Lalique Champs-Elysees маленькая
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Ваза Lalique Champs-Elysees маленькая

Первоначальная цена составляла 164,000.00 ₽.Текущая цена: 129,990.00 ₽.
-10%
Декантер Lalique Owl
стакан
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Декантер Lalique Owl

Первоначальная цена составляла 285,900.00 ₽.Текущая цена: 256,999.00 ₽.
-23%
Скульптура Baccarat дракон Zodiaque 2024
Скульптура Baccarat дракон Zodiaque 2024
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Скульптура Baccarat дракон Zodiaque 2024

Первоначальная цена составляла 69,900.00 ₽.Текущая цена: 53,999.00 ₽.
-14%
Ваза Baccarat Eye овальная М
упаковка Baccarat
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Ваза Baccarat Eye овальная М

Первоначальная цена составляла 280,000.00 ₽.Текущая цена: 239,900.00 ₽.
-8%
Стакан Lalique Owl для виски набор из 2-х
Стакан для виски
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Стакан Lalique Owl для виски набор из 2-х

Первоначальная цена составляла 86,500.00 ₽.Текущая цена: 79,900.00 ₽.
-15%
Ваза Baccarat Eye 30 см
Ваза для цветов Baccarat
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Ваза Baccarat Eye 30 см

Первоначальная цена составляла 315,000.00 ₽.Текущая цена: 267,000.00 ₽.
-6%
Скульптура Daum Mercedes 500 SL
скульптура Mercedes SL500
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Скульптура Daum Mercedes 500 SL

Первоначальная цена составляла 1,050,000.00 ₽.Текущая цена: 990,000.00 ₽.
-10%
Декантер Lalique Aphrodite
декантер для вина
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Декантер Lalique Aphrodite

Первоначальная цена составляла 502,125.00 ₽.Текущая цена: 451,900.00 ₽.
-25%
Скульптура Lalique Пантера Zeila большая
скульптура Пантеры
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Скульптура Lalique Пантера Zeila большая

Первоначальная цена составляла 292,360.00 ₽.Текущая цена: 220,000.00 ₽.

Создайте Свою коллекцию

Поможем подобрать подарки Вашим любимым и близким, коллегам и друзьям к любому празднику и годовщине.

Окажем помощь в составлении коллекции под Ваш интерьер и стиль.

Lalique товары для интерьера
Фужер для шампанского Vega
Новые поступления

Baccarat

JCB, HARCOURT, EYE, MIFFY, MILLE NUITS, HARMONIE, PERFECTION

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