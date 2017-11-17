Товары Люкс для интерьера
О нас
Многогранное совершенство хрусталя.
Что вы найдете в нашем каталоге?
В нашем каталоге Вы сможете найти бизнес подарки, сувениры. Что можно подарить — хрустальные изделия ручной работы известных мануфактур, выпущенные ограниченным тиражом:
- хрустальные бокалы и фужеры;
- вазы из хрусталя;
- эксклюзивная хрустальная посуда;
- хрустальные скульптуры.
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Поможем подобрать подарки Вашим любимым и близким, коллегам и друзьям к любому празднику и годовщине.
Окажем помощь в составлении коллекции под Ваш интерьер и стиль.
Присоединяйтесь к нашему каналу Lux-Crystal в Telegram и получайте скидки каждую неделю до 20%
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LUX-CRYSTAL BLOG
Кофейный набор Christofle Mood Ruby Red
Ограниченный выпуск!
Скоро в продаже!
Ваза Baccarat Talleyrand Eminence Grise
Новинка от Baccarat!
Ваза «Серый кардинал»
Ваза Lalique Bacchantes — Bestseller от Lalique!
Ваза Lalique Bacchantes
Bestseller от Laliqe
сегда в наличии в Lux-Crystal
Ваза Eye Baccarat
Bestseller от Baccarat вазы EYE
Интерьерные сейфы часы Buben @ Zorweg эксклюзивно в Lux-Crystal
— Buben and Zorweg Solitaire Orbit
— Buben & Zorweg Grand Precision
Collector Croco
Скульптура Daum Mercedes 500 SL / 40 см чистого хрусталя!
Скульптура Daum Mercedes 500 SL / 40 см чистого хрусталя!
Только 10 дней, с 10.01 по 20.01 Цена снижена с 1.050.000 — до 799.999
Бокалы Baccarat Bubble Box для шампанского набор из 6-ти
Бокалы Baccarat Bubble Box для шампанского набор из 6-ти
Цена снижена 199.999 — 179.900
Baccarat Wine Therapy! Набор из 6-ти бокалов для вина
Прекрасный Новогодний подарок 2024!
Baccarat Wine Therapy набор из 6-ти бокалов
Идеи новогодних подарков 2024! Baccarat Harmonie!
Идеи Новогодних подарков 2024!
Штоф и стаканы для виски Baccarat Harmonie!
CHRISTOFLE MOOD ASIA / Настроение Азия в наличии!
CHRISTOFLE MOOD ASIA / Настроение Азия в наличии!
В НАЛИЧИИ!
24 предмета для суши с подносом.
Драконы Zodiaque 2024 Baccarat уже в продаже!
Драконы Zodiaque 2024 Baccarat уже в продаже!
Самый лучший подарок на Новый 2024 год! В наличии!
Ваза Lalique Bacchantes!
Новые поступления!
BESTSELLER!
Превосходная Чаша / Ваза Lalique Bacchantes в наличии!